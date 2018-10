Jaap en Grietje de Graaf 40 jaar op Almkerkse markt

ALMKERK • Jaap en Grietje de Graaf staan 40 jaar op de markt in Almkerk. Een mijlpaal die donderdag gevierd werd in het bijzijn van wethouder Renze Bergsma.

26 jaar was Jaap de Graaf toen hij voor het eerst 's morgens vroeg richting de markt van Almkerk vertrok met vis uit Spakenburg. Dat deed hij samen met z'n vrouw Grietje. Nu, 40 jaar later, doen ze dat nog steeds samen. Intussen is de kleine verkoopwagen vervangen door een mooie grote wagen van 8 meter en komen ze niet meer met z'n tweeën maar met z'n drieën naar de markt.

In de afgelopen jaren hebben ze ook op andere markten in de gemeente Woudrichem gestaan. Grietje de Graaf bleef dan op het honk in Almkerk als haar man op en andere markt in Woudrichem stond.

Op Talentenschool De Almgaard in Almkerk wordt ook vis van de familie de Graaf gegeten, want op donderdag kunnen de kinderen vis bestellen voor het overblijven op school, tussen de middag.

Zo bestelt bijvoorbeeld Jan voor 1 euro kibbeling. Dat wordt op een zakje geschreven. De zakjes met daarop de bestellingen gaan naar de visboer en tussen de middag kunnen de kinderen hun vis oppeuzelen. Het is natuurlijk geen verplichting, maar veel kinderen doen hieraan mee, zodat er wel 75 zakjes met kibbeling, visvingers, mosselen of garnalen gegeten worden.