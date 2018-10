Inschrijven voor '80 van 1 Altena' kan vanaf 29 oktober

REGIO • Het organiseren van het wandelfestijn de 80 van 1 Altena op 5 en 6 april 2019 is een hele klus, maar bij organisator wandelvereniging De Vrijbuiters liggen ze op schema.

De route die loopt door alle dorpen in het Land van Heusden en Altena is inmiddels bekend en uitgetekend. Na de start in Almkerk (clubgebouw ACKC) voert de wandelroute achtereenvolgens door Uppel, weer Almkerk, Hank, Dussen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Eethen, Drongelen, Genderen, Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessen, Waardhuizen, Uitwijk, Rijswijk, Woudrichem, Oudendijk, Sleeuwijk en Werkendam. De finish is in Almkerk.

Op vier plaatsen is een grote rustpost ingelast: Dussen, Genderen, Giessen en Werkendam. Daarnaast zijn er nog twaalf zogenaamde doorloopposten, waar ook iets genuttigd kan worden en waar ook EHBO aanwezig is. Tijdens de tocht zal overal de straatverlichting branden.

De start in Almkerk is vrijdag 5 april 2019 om 22:00 uur. De lopers mogen er maximaal 20 uur over doen en dat betekent dat ze de finishlijn in Almkerk uiterlijk zaterdag 6 april om 18:00 uur gepasseerd moeten zijn willen ze in aanmerking komen voor een oorkonde en herinnering.

Inschrijven

Inschrijven - startgeld is 25 euro - voor de tocht kan alleen met voorinschrijving. Die start op maandag 29 oktober 2018 en sluit op zaterdag 16 maart 2019. Alle wandelaars krijgen gratis een reflectiehesje.

Zoals bekend organiseert De Vrijbuiters uit Wijk en Aalburg de 80 van 1 Altena als een soort viering van de fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2019. Het is vooralsnog niet de bedoeling om er een jaarlijkse gebeurtenis van te maken, zegt Jan van Rijswijk, voorzitter van De Vrijbuiters. "Het is echt eenmalig, want er komt zoveel bij kijken." Voor het evenement zijn zeker 150 vrijwilligers nodig. Velen hebben zich al aangemeld. "Maar nog meer zijn van harte welkom", vult Van Rijswijk aan.

Ook een aantal sportclubs heeft medewerking toegezegd. "Leuk is ook dat zustervereniging Wandelvreugd ons er bij wil helpen", benadrukt Van Rijswijk.

http://wsvdevrijbuiters.wordpress.com