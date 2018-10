Werk aan bruggetje Jannezand na druk uit Hank uitgesteld

HANK • Het Werkendamse college van B&W schort de restauratiewerkzaamheden aan het bruggetje van Jannezand in Hank op.

Directe aanleiding is de commotie die daarover de afgelopen dagen in Hank is ontstaan. Maandagmiddag zou wethouder Matthijs van Oosten de aftrap van de eerste fase van de restauratiewerkzaamheden een officieel tintje geven, reden voor Louis de Bot van Archief*Kring Hank om nog eens in de digitale pen te klimmen en zijn onvrede over de 'sloop' van het bruggetje te uiten.

Brief

Ook Hankenaar en raadslid van Progressief Altena Christian Alderliesten mengde zich in het online verzet en AltenaLokaal verstuurde zondag een brief met hoge urgentie naar wethouder Van Oosten. "Graag willen wij dat u samen met de Archiefkring Hank de mogelijkheden gaat onderzoeken naar een nieuwe restauratievorm, die wel recht doet aan het historisch karakter van deze brug en dit nieuwe plan ter bespreking en besluitvorming voor gaat leggen aan de raad", zo staat daarin te lezen.

Nog geen 24 uur later laat Van Oosten weten dat er inderdaad een pas op de plaats gemaakt wordt. "Ik denk dat we allemaal hetzelfde willen", zegt hij. "En dat is dat het bruggetje in ere hersteld wordt." Overigens zouden maandag pas de eerste werkzaamheden aan de enige verbinding tussen Hank en de Oostwaardpolder gestart worden.

Blindgangers

Demontage van de huidige burg is nodig vanwege bodemonderzoek naar mogelijke blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. Een concreet ontwerp voor een nieuw bruggetje - de tweede fase - ligt er nog niet, legt de wethouder uit, en dus is er ruimte voor uitstel. "Nu een groep inwoners van Hank voorstander blijkt van een andere manier van restaureren gaan we samen in gesprek. Als deze andere manier van restaureren ook een andere manier van ontmantelen betekent, staan wij daar in principe voor open en stellen we de geplande werkzaamheden voor nu even uit."

Het besluit zorgt voor opgeluchte reacties uit Hank. "Een grote overwinning voor Hank en iedereen die gehecht is aan de historie en identiteit van de kernen in Altena", schrijft Alderliesten op Facebook.

Tom Oostra