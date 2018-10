De Halm niet mee naar brede school Almkerk

ALMKERK • GBS De Halm heeft besloten in het huidige schoolgebouw aan de Wethouder Raamsstraat te blijven en niet mee te gaan naar de brede school in Almkerk.

Het bestuur van de school geeft aan een heel andere visie te hebben dan de beide andere scholen, De Almgaard en d'Uylenborch, op het gebied van onderwijs, de samenwerking tussen de scholen, de invulling van de kinderopvang en de verdeling van het aantal vierkante meters in de brede school.

"Wij kregen niet de indruk dat er binnen de brede school een samenwerking ontstaat waar we alle drie beter van worden", zegt Hans Noordman, directeur van De Halm.

Zijn school hecht bijvoorbeeld veel waarde aan de kinderopvang met christelijke identiteit die nu al aanwezig is op de huidige locatie van De Halm en aan de ruimte die het pand aan de Wethouder Raamsstraat biedt. "Het is logisch dat je er in een brede school qua vierkante meters op achteruit gaat, maar voor ons is dan een belangrijke vraag hoe je met de gemeenschappelijke ruimtes omgaat. Onze visie is dat kinderen zich niet alleen cognitief ontwikkelen, maar ook een ruimte hebben waar ze zich creatief kunnen uiten. Bovendien willen we graag een gemeenschapsruimte, bijvoorbeeld voor onze vieringen. Daar hadden de andere scholen andere gedachten over."

Groei

Daarnaast groeit het leerlingenaantal van De Halm. "En we willen doorgroeien. Hier heb ik ruimte voor vijf groepen, in de brede school maar voor vier." Overigens kijkt Noordman zonder rancune terug op de gesprekken met d'Uylenborch en De Almgaard en de gemeente Woudrichem.

"Die heeft echt haar best gedaan om vooraf in beeld te brengen wat samengaan in een brede school voor alle partijen betekent. Het is aan de ene kant jammer dat we als bestuur en directie dit besluit hebben moeten nemen. Ik gun ieder kind een brede school, maar we zien in onze eigen school meer mogelijkheden om kinderen van 2 tot 12 jaar goed onderwijs te bieden. Aan de andere kant is ons pand goed onderhouden en kan het nog wel even mee. We zullen alleen wel wat zaken moeten opknappen en iets moeten doen aan de duurzaamheid."

Tom Oostra