Nieuwe schoenenzaak in Heusden

HEUSDEN • De ware liefhebbers van unieke handgemaakte schoenen kunnen vanaf vrijdag terecht aan de Engstraat 1 in Heusden.

De Heeren van 's-Hertogenbosch opende daar de tweede winkel met schoenen en bijbehorende accessoires van de Spaanse merken Pepe Milán en New Rock. Onder de grote rivieren kunnen mensen deze extravagante, maar ook chique en customized schoenen alleen in 's-Hertogenbosch en nu dus ook in Heusden kopen.

De meeste modellen in de winkel zijn voor heren, maar elke schoen is ook in verschillende damesmodellen te bestellen.