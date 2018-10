Halloween komt tot leven in een gloednieuwe avonturenkomedie voor de hele familie: Goosebumps 2: Haunted Halloween.

De film is gebaseerd op de populaire boekenreeks die in Nederland vertaald is als Kippenvel. Wereldwijd zijn er al meer dan 400 miljoen boeken verkocht van de Goosebumps reeks. De boeken zijn in 32 talen vertaald sinds de eerste uitgave in 1992.

Goosebumps 2 draait vanaf 11 oktober in de bioscoop.

