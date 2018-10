Energiedebat van Progressief Altena goed bezocht

WOUDRICHEM • Drie deskundige inleiders en vijf prikkelende stellingen waren meer dan genoeg om 70 mensen maandag een geslaagde debatavond Altena Energieneutraal te bezorgen.

De avond was georganiseerd door Progressief Altena en vond plaats in De Werf in Woudrichem.

In het debat, dat kundig werd geleid door Ferry Visser, kwamen verschillende perspectieven aan bod. Bijna alle politieke kleuren waren vertegenwoordigd.

De algemene toon van het debat was toch wel dat Altena de schouders onder duurzaamheid moet zetten. Daarbij kwam ook het heikele punt van de windmolens aan de orde. En hoewel de verschillen niet werden overbrugd - de VVD vindt windmolens nog steeds niet mooi en Progressief Altena rekent uit dat het nodig is - lijkt dit geen halszaak.

Want de partijen zijn het over heel veel wél eens. Zoals het principe 'klein waar het kan, groot waar het moet'.

Het is bovendien tijd voor keukentafelgesprekken. Over hoe dat aan te pakken doet Luc van Tiggelen, een van de aanwezige deskundigen, nog wel een suggestie. "Doe het samen met de installateurs en bouwers die al bij bewoners over de vloer komen. Want die worden vertrouwd en het draait uiteindelijk om vertrouwen."