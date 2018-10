'Mensen zijn nog erg goedgelovig'

RIJSWIJK • Cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers met regelmaat genoemd. En terecht: ze verzetten bergen werk en zijn onmisbaar voor de mensen waar zij omheen staan. Vaak wordt dat belangrijke werk in stilte verricht, bijna onzichtbaar.

Trema vindt dat het werk dat dagelijks wordt verzet ook een beetje zichtbaar gemaakt mag worden. Om te laten zien wàt er wordt gedaan en hoe leuk dat is. En dat meer 'vuisten' altijd welkom zijn.

Niet alleen organisaties als Trema, of individuele personen, vinden het belangrijk om zich in te zetten voor de samenleving. "Ook de Rabobank wil maatschappelijk betrokken zijn. Zo vinden we het belangrijk om ouderen op weg te helpen. Zij vinden de digitale wereld soms ingewikkeld, kunnen lastig meekomen. Bovendien is deze groep sneller slachtoffer van oplichtingstrucs en financieel misbruik", vertelt Mathilde van den Boom van de Rabobank.

Een stukje voorlichting aan ouderen is dus belangrijk en daarin vindt Mathilde aansluiting bij Anne-Marie van der Vliet van Trema ouderenwerk.

Toneelvoorstelling

"Op uitnodiging van de Rabobank zijn we met politie en gemeenten bij elkaar gekomen om te denken hoe we aandacht hieraan kunnen besteden. De politie liet toen weten dat er binnen hun organisatie vrijwilligers zijn die toneelstukjes opvoeren om zo mensen bewuster te maken van hun gedrag. Ik was meteen enthousiast."

Om te peilen wat ze kunnen verwachten, en of het echt zo leuk is, besluiten Mathilde en Anne-Marie als proef vertegenwoordigers van ouderenbonden en -organisaties uit te nodigen voor een middag met de vrijwilligers van de politie.

"We wilden weten wat zij ervan vinden, zij vertegenwoordigen de doelgroep die wij op het oog hebben."

Anne-Marie vult Mathilde aan: "Het was echt superleuk. Er werd op een hilarische manier en spelenderwijs een mooie boodschap overgebracht. En dat sloeg aan."

Na de proef blijkt dat de bonden de voorstelling graag aan hun leden zouden willen laten zien. "Het voordeel is dat ouderen via de bonden, die erg enthousiast zijn, op de hoogte worden gebracht. Maar dit is een project van Rabobank, de Altena-gemeenten, politie en Trema, dus iedereen die belangstelling heeft, is welkom."

Kwetsbare groep

Mathilde ziet in haar werk bij de bank dat ouderen een kwetsbare groep zijn. "Mensen zijn goedgelovig, er heerst in de streek nog een gevoel van 'ons kent ons'. De deur gaat voor iedereen open. We willen deze groep graag wat weerbaarder maken. En dat gaat met De Toneelvoorstelling vast wel lukken."

Op 9, 18 en 30 oktober wordt De Toneelvoorstelling gespeeld in respectievelijk de Zalmtrek in Woudrichem, De Nijenburcht in Giessen en De Ark in Andel. Inloop vanaf 13:30 uur.

"Er wordt een sketch vertoond over een babbeltruc, iemand die zegt dat ze van de huisartsenpost is probeert binnen te komen. En neust in de papieren van de vrouw des huizes als zij in de keuken koffie aan het zetten is. Maar ook de afleidingstruc bij de pinautomaat komt aan de orde."

"Het mooie is dat de vrijwilligers eerst een sketch spelen en daarna wordt er in gesprek gegaan met de bezoekers. Waar ging het mis, wat had anders gemoeten? Die interactie is al erg leuk. Daarna wordt de sketch nog een keer gespeeld, maar nu zoals het zou moeten. We willen de mensen echt aanspreken op hun gedrag en hen bewust maken van wat er fout kan gaan. We willen ze zeker geen angst aanjagen!"

Notariële volmacht

Een derde onderwerp dat tijdens De Toneelvoorstelling aan de orde komt, is de mogelijkheid om een notariële volmacht te tekenen.

"Veel mensen hebben niets geregeld voor het moment dat ze zelf hun bankzaken niet meer kunnen doen. Mensen geven bijvoorbeeld soms rustig hun pasje en pincode aan de hulp mee en dat gaat niet altijd goed. Als er een notariële volmacht ligt, is het duidelijk wie de financiën moet regelen en weet de bank dat het vertrouwd is."

Daarnaast is de Rabobank altijd bereid om mensen op weg te helpen met het internetbankieren, door middel van het geven van workshops of persoonlijk een en ander uit te leggen. Ook Seniorweb kan mensen in dit proces begeleiden.

"We willen de mensen stimuleren om zo lang mogelijk de bankzaken zelf te blijven doen."