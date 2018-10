'De Jager als kloppend hart van Altena'

GIESSEN • Een dag met een gouden randje. Nicolette van Andel en Janine Kant denken met een grote glimlach terug aan 15 september, toen ze in De Jager in Giessen de plannen voor het pand ontvouwden. En bezoekers de gelegenheid gaven ideeën aan te leveren.

"Tijdens de Giessense Mèrt hebben we de deuren letterlijk open gegooid onder de noemer Smullen en Sparren. We wilden laten zien wie we zijn, maar wilden ook graag horen wat voor gedachten er leven. En het was geweldig: er zijn heel veel mensen langs gekomen. Buurtbewoners, mensen uit het verenigingsleven, spontane gasten."

Nicolette en Janine schatten dat er zo'n 250 mensen een bezoekje hebben gebracht.

"Zo mooi dat zoveel mensen zo warm reageren. Er werden allerlei vragen op ons afgevuurd. Mensen konden ook briefjes met ideeën op het prikbord prikken. We nemen alles serieus en gaan de komende tijd kijken wat haalbaar is."

Grote diversiteit

De ideeën zijn divers, vertelt Nicolette. Zo wordt er een kookcursus voor senioren genoemd, een muziekmiddag waar muzikanten een podium krijgen, maar is er ook een 14-jarige jongen die een workshop Lego Mind Storms wil geven. "Super toch, dat mensen zoveel leuke dingen opnoemen. Ik word daar zo blij van."

Sinds 1 september is De Jager in handen van Trema en Janine Kant is namens de organisatie beheerder.

"Wij zijn geen commerciële partij, maar houden wel van maatschappelijk ondernemen. De komende maanden richten we ons vooral op het in orde maken van de verschillende ruimtes en het in juiste banen leiden van alle (sport)activiteiten. Vanaf 2019 ontvouwen we wellicht andere plannen. Als mensen op korte termijn een zaaltje willen huren voor een feestje verwijzen we graag door naar de Nijenburcht."

Dream or Donate

Nu Trema haar intrek heeft genomen in het pand, wordt er niet grootscheeps verbouwd.

"We laten een frisse wind door de ruimte waaien, met bijvoorbeeld een likje verf en een nieuwe keuken. Daar is geld voor nodig, dus ben ik de 'Dream or Donate' actie gestart op Facebook. De warme reacties en donaties die binnenkomen: heel bijzonder!"

Om meer geld in te zamelen, en mensen elkaar te laten ontmoeten, wordt er 22 november een Syrisch Benefiet Buffet gehouden in De Jager. Deelname, inclusief drie consumpties, kost 37,50 euro. Meer informatie op de Facebookpagina van de Hartenbrigade.

Hartenbrigade

De vaste activiteiten van de Hartenbrigade, zoals het creatieve moment op donderdagmiddag en de maandelijkse Soep & Pannenkoek vinden nu in De Jager plaats. Naast de activiteiten van de Hartenbrigade zal het binnenkort mogelijk zijn om op een vast moment in de week een hartenappeltaartje te komen eten in De Jager.

Op woensdagochtend is er schilder- en aquarelles en vanaf 13 november wordt iedere dinsdag in de even weken een handwerkochtend gehouden onder het motto 'zien breien, doet breien'. Deelnemers kunnen voor zichzelf aan de slag of warme mutsen en sjaals maken voor GAiN.

Wanneer de keuken is opgeknapt, kan deze gebruikt worden voor bijvoorbeeld kookcursussen. Nicolette en Janine borrelen, ook door de input van de bezoekers aan Smullen en Sparren, van de ideeën en zullen die zeker verder uit gaan rollen.

"De Jager moet het kloppend hart van Altena worden."