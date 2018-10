SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk heeft een grote stap gezet in duurzaamheid door 963 zonnepanelen te plaatsen op het dak.

Rector Gijsbert van der Beek vertelt dat de school al langer de wens had zonnepanelen te plaatsen, maar dat het financieel tot nu toe geen haalbare kaart was. "Omdat een school als het Altena College grootverbruiker is, heeft ze een laag tarief voor stroom. Zonder subsidie is de terugverdientijd van zonnepanelen dan ongeveer 22 jaar. In 2017 is de school evenwel ingeloot voor de SDE+ subsidie, wat inhoudt dat de school vijftien jaar lang een subsidie krijgt op elk geproduceerd kWh. Dankzij deze subsidie werd de terugverdientijd ongeveer tien jaar en daarmee werd het plaatsen van zonnepanelen wel haalbaar."

Berekenen

Hij vertelt dat eerst berekend moest worden of het dak op alle plaatsen wel sterk genoeg was om zoveel zonnepanelen te plaatsen. "De zonnepanelen worden schuin geplaatst op het dak. Om te voorkomen dat ze eraf waaien, moesten ze worden vastgezet of met ballast worden verzwaard. Vastzetten heeft niet de voorkeur op een plat dak, omdat er dan grote kans is op lekkages. Een gespecialiseerd bedrijf heeft daarom berekend of alle stukken dak sterk genoeg waren om de zonnepanelen plus de ballast te dragen. Als je bedenkt hoe groot de overspanning van een gymzaal is, dan is het zeker geen overbodige luxe om die rekensommen heel secuur te maken. Gelukkig bleken alle daken sterk genoeg."

Op dit moment voorzien de zonnepanelen in ongeveer 70 procent van de behoefte aan stroom. Het Altena College is ook bezig de TL-verlichting te vervangen door LED. Eind dit jaar moet dat klaar zijn. Dan zal de school rond de 90 procent van de eigen stroombehoefte zelf opwekken met de zonnepanelen.