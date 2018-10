Vincent Konings nieuwe beheerder Tavenu Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk heeft een nieuwe beheerder, de 56-jarige Nieuwendijker Vincent Konings (56).

Hij heeft hiervoor 35 jaar als anesthesieverpleegkundige gewerkt.

Als gastheer is Konings vanaf 10:00 uur de gehele dag in Tavenu aanwezig voor een praatje, een kopje koffie of andere drankjes en hapjes.

Bruisend middelpunt

"Ik vind het belangrijk dat het dorpshuis een bruisend middelpunt wordt in het dorp. Het moet een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud, waar je even buitenshuis wat gezelligheid vindt."

Mensen met goede ideeën of die zelf iets willen organiseren kunnen met hem contact opnemen. Op vrijdag 16 oktober staat een Oktoberfest op het programma. Aanvang: 20:00 uur. Toegang is gratis.