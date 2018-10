Open repetitieavond mét miniconcert van Werkendams mannenkoor

WERKENDAM • Christelijk mannenkoor Door Eendracht Verbonden (DEV) uit Werkendam bestaat inmiddels 35 jaar en hoopt nieuwe zangers aan zich te binden.

Christelijk mannenkoor Door Eendracht Verbonden probeert ieder lustrum iets speciaals te doen. "De laatste twee keer was dat een cd-opname. Sinds vorig jaar hebben we ook een jaarlijkse zangreis", zegt voorzitter Chris Baggerman. "Natuurlijk kun je als voorzitter allerlei wensen hebben, maar het moet ook passen bij ons koor. Ik hoop en wens in ieder geval dat we ons ledental nog wat kunnen laten groeien. Daar blijven we ons best voor doen, onder andere door publicaties zoals deze. Maar ook het vaker updaten van de website bijvoorbeeld."

De eerstvolgende gelegenheid dat het koor naar buiten treedt is aanstaande zaterdag 6 oktober, als DEV in de christelijke gereformeerde kerk aan de Binnengriend 27 in Werkendam een open repetitieavond organiseert, na de pauze gevolgd door een miniconcert.

De moeite waard

"Het is zeker de moeite waard om eens vrijblijvend een avond te komen luisteren of mee te zingen", zegt Baggerman. "Je wordt door de zang even boven de alledaagse zorgen uitgetild. Het is mij tenminste meerdere keren overkomen dat ik vol zorgen naar het koor ging aan het einde van een drukke week. Tot mijn verrassing veranderde dat soms snel als ik op het koor was en we gingen zingen. Het is, laten we het zo zeggen, verrijkend om te zingen en het brengt je dichter bij God en Zijn woord. Uiteindelijk is dat ook het doel van ons koor, om het Evangelie zingend te verkondigen."

Dat gebeurt onder leiding van Peter Eilander, inmiddels alweer bijna zes jaar dirigent van het mannenkoor, waar de gemiddelde leeftijd van de zangers zo rond de 50 jaar ligt. Ook Eilander hoopt op groei. "Zowel wat betreft de zangkwaliteit en koorklank als wat betreft het ledental. De kosten van een koor zijn best hoog en die moeten toch door de contributie betaald kunnen worden. Die groei gun ik ze van harte. Verder is er een dieper liggende wens. Dat het werk van dit koor mag bijdragen aan de verheerlijking van die God die ons geschapen heeft. Jawel, met een stem! Laten we die dan ook tot Zijn eer gebruiken."

De avond duurt 6 oktober van 17:00 uur tot 19:00 uur. Het concert begint om 18:15 uur.

http://www.mannenkoordev.nl