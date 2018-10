VEEN • Minister Arie Slob (ChristenUnie) opende maandag de bedrijfsschool van Tibo-Veen, waar leerlingen de afgelopen tijd zelf de laatste hand aan legden.

Met de opening van een bedrijfsschool steekt installatiebedrijf Tibo-Veen z'n nek uit voor het techniekonderwijs in de regio. "Maar we kunnen dit niet alleen", zegt directeur Tanja Loeff-Hageman. "We doen dit samen met onze partners Het Willem van Oranje College en het Da Vinci College en de basisscholen. En ook onze leveranciers doen mee, door bijvoorbeeld een warmtepomp te sponsoren."

Belangrijk

Kortom, alle betrokken partijen zien in hoe belangrijk techniekonderwijs is. In de bedrijfsschool in Veen komen leerlingen en vakmensen samen en wordt kennis overgebracht. De school bevindt zich boven in de nieuwe bedrijfshal van Tibo-Veen op industrieterrein Veensesteeg, die vorig jaar al opgeleverd werd. De school zelf werd afgebouwd door vmbo- en mbo-leerlingen. "Dakpannen werden gelegd, zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd en een kruipruimte is aangelegd", vertelt Loeff-Hageman. "Als we dit door onze eigen mensen hadden laten doen was de school eerder af geweest, maar dat is natuurlijk niet het doel."

Arie Slob, officieel minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, stak maandagmorgen als openingshandeling een stekker in het stopcontact, waarna letterlijk allerlei toeters en bellen afgingen. De directeur vond het leuk om te zien hoe oprecht geïnteresseerd de minister was. "Hij heeft denk ik wel met alle leerlingen gesproken."

Ook voerde Slob een kort vraaggesprek, waarbij ook Ronald Numan van het Willem van Oranje College, Ron Tuin van het Da Vinci College en Jan Blijenberg, adjunct-directeur bij Tibo-Veen, aanschoven. Daaruit werd nog maar eens duidelijk dat het onderwijs en het bedrijfsleven techniek samen moeten promoten, omschrijft Loeff-Hageman. "Het is belangrijk om te laten zien hoe leuk techniek is en dat in deze sector een leuke baan te krijgen is."

Vlammetje

Dat begint al bij de groepen 7 en 8 op de basisschool, vervolgt ze. "De minister verwoordde het goed. We moeten dat techniekvlammetje dat sommige kinderen al hebben brandend houden. Doordat we steeds meer moeten verduurzamen, hebben we bovendien steeds meer mensen nodig." Volgens Loef-Hageman worden ook meisjes daarom een belangrijke doelgroep en eerder organiseerde Tibo-Veen al een techniekochtend voor statushouders, met proefplaatsingen bij het Veense bedrijf als positief gevolg.

Op zaterdag 17 november houdt de bedrijfsschool bij Tibo-Veen een open dag en kan iedereen een kijkje komen nemen.

Tom Oostra