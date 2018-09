WERKENDAM • Het centrum van Werkendam stond zaterdag weer helemaal in het teken van de Biesbosch.

De Biesboschdag is een initiatief van BIZ Werkendam en werd dit jaar alweer voor de vijftiende keer gehouden op de laatste zaterdag van september. De organisatie is uitbesteed aan Maatwerk Event van Arie Potters.

Naast veel muziek en andere Biesboschactiviteiten zagen ook politieke partijen hun kans schoon om zich te presenteren aan de kiezer. Bijvoorbeeld CDA Altena, VVD Altena en Progressief Altena gaven acte de présence.

De dag werd officieel geopend met de onthulling van een bord aan het einde van de Hoogstraat bij de oude zalmschouw, die enkele maanden geleden werd afgemeerd in een plantsoen vlakbij waar ooit de Werkendamse binnenhaven lag. Op het bord wordt uitleg gegeven over de zalmschouw en verteld over de relatie tussen Werkendam en de Biesbosch.

Kom vandaag naar de #Biesboschdag in Werkendam en speel ons politieke keuzespel met de knikkers #progressiefaltena pic.twitter.com/ggadBLlci7 — Maarten de Winter (@Maarten1962) 29 september 2018