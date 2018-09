Jan Ockers uit Veen beëdigd als nieuw lid van Provinciale Staten

VEEN/DEN BOSCH • Jan Ockers uit Veen neemt tot aan de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019 de plek in van Jan Heijman, die afscheid heeft genomen van de Provinciale Staten.

Heijman, Statenlid en tevens lijsttrekker voor Lokaal Brabant, kwam in maart 2015 voor Lokaal Brabant als eenpitter in de Provinciale Staten. Hij maakte zich hard voor het verwoorden van de lokale, onafhankelijke stem in Brabant. Zijn vertrek houdt verband met zijn nieuwe functie als wethouder van de gemeente Oirschot. Sinds mei maakt hij daar deel uit van het college.

Jan Ockers uit Veen volgt Heijman dus op. "Ockers vindt de menselijke maat belangrijk en gaat hiernaar op zoek door consequent te luisteren naar lokale (politieke) partijen en groeperingen", zo laat de provincie Brabant weten in een persbericht.