Hankse leerlingen zo min mogelijk met auto naar school

HANK • Leerlingen van OBS De Wilgenhoek in Hank hebben de afgelopen week zoveel mogelijk groene voetstappen bij elkaar verzameld.

Ze deden mee aan Groene Voetstappen, een initiatief van Klimaatverbond Nederland.

Het doel was om met de hele school zoveel mogelijk groene voetstappen te verdienen door de auto te laten staan en lopend, met de fiets of met de step naar school te komen. De kinderen leren op deze manier zorg te dragen voor het klimaat, zich redzaam te gedragen in het verkeer en leren over gezond gedrag.

Vrijdag was de onthulling van het aantal verdiende voetstappen. Wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Werkendam kwam de verdiende voetstappen in ontvangst nemen.