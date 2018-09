'Bakkie bij de boer' op zaterdag 13 oktober

ALTENA • Ongeveer honderd leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB nodigen geïnteresseerden op zaterdag 13 oktober uit voor 'Bakkie bij de boer', bedoeld om kennis te maken met de land- en tuinbouw van nu.

Zo ook acht bedrijven in Altena. Tussen 14:00 en 16:00 uur is iedereen van harte welkom bij het melkveebedrijf van familie Van Asseldonk, Midgraaf 11 in Almkerk; de boomkwekerij van familie Van der Beek, Parallelweg 20 in Wijk en Aalburg; pluimveehouderij van familie Koekoek, Uppelse Hoek 28 in Almkerk, de imkerij van familie Bin, Veldstraat 53 in Wijk en Aalburg; het akkerbouwbedrijf van familie Straver, Provincialeweg Zuid 34 in Almkerk; korenmolen De Hoop, Maasdijk 381 in Veen; korenmolen Nooitgedagt, Rijkswal 7 in Woudrichem en het fruitteeltbedrijf van familie Oostveen, Schans 5a in Werkendam.

Bezoekers kunnen vragen stellen aan de boeren, boerinnen en hun gezinnen en komen zo nog meer te weten over de agrarische sector. Op de Facebookpagina Puur uit Altena is meer informatie te vinden en stelt een aantal boeren zich alvast voor. Boeren en tuinders in Altena werken samen om boeren en burgers nog dichter bij elkaar te brengen in de organisatie Puur uit Altena.