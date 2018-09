Bresc breidt verder uit op Kop van Brabant

WERKENDAM • Hoewel Bresc al is begonnen aan de bouw van het nieuwe bedrijfspand, ziet zij kansen om haar groeiambitie nog verder door te voeren. Kop van Brabant biedt de mogelijkheid voor deze uitbreiding in 3,4 extra hectare grond voor een toekomstige nieuwbouw. Deze uitbreiding geeft Bresc veel mogelijkheden om vrij te blijven denken met de blik op de toekomst.

De eerste fase is bijna gereed en de aannemer levert binnenkort het pand op voor de specialist in koelverse knoflook- en kruidenproducten. De bouw verloopt daarmee voorspoedig en in oktober en november vindt de verhuizing plaats.

Bresc heeft inmiddels ook de omliggende grond gekocht, waardoor de gehele kavel in totaal 5 hectare beslaat.

Sterk merk

"We hebben altijd de ambitie gehad om in de Europese gastronomiemarkt een sterk merk te worden. Door de intensievere samenwerking met ons Zwitsers moederbedrijf Hügli, kijken we nu meer naar de toekomst op lange termijn. Zij willen ons graag de kans en ruimte geven om te blijven ontwikkelen. Als Bresc omarmen wij deze ambitie heel graag en met deze intensievere samenwerking denken wij sneller te kunnen groeien", aldus algemeen directeur Arjan Hak.

De bouw van de tweede fase laat nog wel even op zich wachten. Hak: "We gebruiken de tijd om te kijken hoe we invulling aan de extra ruimte gaan geven. Het staat vast dat we met name in de productie en logistiek meer ruimte nodig gaan hebben."