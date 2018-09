WERKENDAM • Een Biesboschdag zonder muziek is ondenkbaar. En wat is er nu toepasselijker om dan het Biesboschlied van de Wilpi's te zingen? Misschien wel in duet, met zowel zalmvisserskoor Ongestaagd als shantykoor De Biesbosch. Beiden treden 29 september op tijdens de vijftiende Biesboschdag in Werkendam. Bezoekers zijn welkom van 10:00 tot 17:00 uur.

Maar de Biesboschdag beperkt zich niet alleen tot het zingen van Biesboschliedjes, maar biedt dit jaar een breed scala aan Biesboschactiviteiten. Meer dan vorig jaar, toen velen de echte 'Biesboschsfeer' misten op de Hoogstraat, ooit het domein van de Werkendamse griendbaronnen, die aan de wieg stond van de natte aannemerij in ons land.

Over die historie van griendbaronnen en grienduilen is straks van alles terug te vinden bij de stand van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a., maar ook bij de Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland. Daar kunnen bezoekers raden naar de herkomst van enkele voorwerpen uit het museum. Zij staan met hun stands op het Merweplein.

Verzetsfilm

In het pand tegenover Davanti wordt een verzetsfilm over de Biesboschcrossers Piet van den Hoek, Arie van Driel en Kees van de Sande gedraaid. Marcel Vaandragers trekt als storyteller over de Hoogstraat en weet met mooie verhalen uit het verleden tot leven te brengen. Het treintje van Sono Tours rijdt op en neer tussen de Hoogstraat en de Biesboschschuur, een eindje verderop aan De Werken.

De Biesboschdag is een initiatief van BIZ Werkendam en wordt alweer voor de vijftiende keer gehouden op de laatste zaterdag van september. De organisatie is uitbesteed aan Maatwerk Event van Arie Potters. Alle ondernemers op de Hoogstraat worden aangespoord hun etalages aan te kleden met Biesboschmaterialen.

Bord onthuld

De dag wordt officieel geopend door burgemeester Yves de Boer, die 's morgen een bord onthuld aan het einde van de Hoogstraat bij de oude zalmschouw, die enkele maanden geleden werd afgemeerd in een plantsoen vlakbij waar ooit de Werkendamse binnenhaven lag. "Op het bord wordt uitleg gegeven over de zalmschouw en verteld over de relatie tussen Werkendam en de Biesbosch", zo vertelt BIZ-voorzitter George van den Heuvel.

Het past ook in de plannen voor meer permanente Biesboschbeleving op de Hoogstraat, zoals BIZ Werkendam voorstaat. "Zo wordt onze winkelstraat ook aantrekkelijk voor mensen die de Biesbosch bezoeken". In de stand van VVV Altena Biesbosch worden alle mooie plekjes, routes en recreatiemogelijkheden in de Biesbosch en omgeving getoond.

Wie aan alleen de zalmschouw niet genoeg heeft voor een echte Biesboschbeleving komt volop aan zijn trekken bij alle andere activiteiten. Zo wordt in het pandje naast Bodyline door Lammert Verhoeven een expositie gehouden van schilderijen van zijn vader Teus Verhoeven.

De Biesboschschilder was een trouwe gast op de Biesboschdag, maar overleed een jaar geleden. Begin dit jaar was al een expositie van hem te zien in het Biesbosch Museumeiland. Fotograaf Marco de Paauw laat in het pand naast Visser Slaapadvies foto's zien uit het natuurgebied in de achtertuin van Werkendam. Gerrit en Wim de Graaf roken paling, maar er zijn meer oude Biesbosch ambachten te zien. Vereniging de Oude Drijverschuit bakt weer een lekker visje. Meer over het visserijverleden in de regio wordt getoond door vrijwilligers van het visserijmuseum in Woerkum. Ook zij laten op het Merweplein oude ambachten zien, zoals netten breien en zeil maken.

Piratenkoor

Meer muziek tijdens de Biesboschdag wordt gebracht door het piratenkoor De Stormvogels uit Emmen. Zij treden samen met shantykoor De Biesbosch op bij café This-It. Daar wordt tevens een terras ingericht.

De Werkendamse muziekvereniging speelt aan het einde van de middag op het Merweplein repertoire uit haar jaarlijkse zomeravond concert. En natuurlijk is voor de Biesboschdag aan de kinderen gedacht. Op de scholen wordt een speurtocht uitgedeeld die de kinderen zaterdag op de Hoogstraat kunnen oplossen.