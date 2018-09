Arno Bouman (CDA) stelt ambtsgebed ter discussie

REGIO • Arno Bouman, Aalburgs CDA-raadslid, stelt in een blog op zijn eigen website voor om het ambtsgebed te vervangen voor het uitspreken van een algemene formulering, zoals nu bij raadsvergaderingen in de gemeente Woudrichem ook al gebeurt.

"Zelf ben ik belijdend lid van de PKN én gelovig, maar toch vind ik best raar dat bij een gemeenteraadsvergadering wordt geopend en gesloten met deze gebeden. Voor de beeldvorming over het scheiden van kerk en staat is het niet juist. Daarnaast worden de raadsleden die niet of anders geloven voor een stukje buitengesloten door de opening als een christelijk gebed", zo luidt zijn motivatie.

Algemene beschouwingen

Bouman vond in de toon van de algemene beschouwingen op de begroting van het kabinet en in de open brief van VVD'er Klaas Dijkhoff, waarin hij publiekelijk afstand doet van de kerk, de aanleiding om zijn gedachten over kerk en staat eens op papier te zetten. "Lezers kijken misschien vreemd op van deze blog. Ik ben immers vertegenwoordiger van het CDA Altena. Een partij waar toch een C in de naam en de genen zit", schrijft Bouman verder. "Daarom kort mijn zienswijze daarop. Als lokale brede volkspartij bedrijven we een politiek, waarbij we ons laten inspireren door christelijke waarden. Deze waarden zijn toepasbaar voor iedere inwoner. Iedereen die deze waarden onderschrijft is welkom bij het CDA. Religieus, of niet religieus."

Kort na publicatie van Boumans blog kwam SGP-lijsttrekker Theo Meijboom met een tegenreactie. "Het ambtsgebed heeft niets, maar dan ook niets met verstrengeling van kerk en staat te maken, maar komt voort uit de christelijke traditie", schrijft de Werkendammer op de site van SGP Altena.

"Voor alle duidelijkheid: De SGP is ook voorstander van de scheiding van kerk en staat en ik onderschrijf dat standpunt ten volle. Maar ga dat niet gebruiken als argument om het ambtsgebed maar af te schaffen. Wil Arno Bouman (het aanroepen van) de naam van God dan ook maar helemaal schrappen uit het politieke domein?"

Overigens neemt de nieuwe gemeenteraad in januari een besluit over de toekomst van het ambtsgebed bij gemeenteraadsvergaderingen.