Oud-huisarts legt eerste steen van nieuwe praktijk in Genderen

GENDEREN • Gerrit Roelofs, die per 1 januari dit jaar zijn huisartsenpraktijk in Genderen heeft overgedragen aan Anne-Marike van Ee, heeft woensdagmiddag symbolisch de eerste steen van de nieuwe praktijk gelegd.

Roelofs deed dat in het bijzijn van de nieuwe huisarts zelf, medewerkers van de praktijk en omwonenden van het nieuwe onderkomen, dat achter het dorpshuis in Genderen verrijst.

Anne-Marike van Ee legde in haar toespraak de nadruk op de link die huisartsenpraktijk AMEEdic heeft met het dorpshuis. "Het dorpshuis heeft ervoor gezorgd dat ik me hier kan vestigen. Deze mensen willen de sociale cohesie verbeteren en de zorg in het dorp behouden."

De bouw van het nieuwe gebouw is na de zomervakantie gestart en is naar verwachting medio december afgerond. Dan verhuist Van Ee naar de Rondendans vanaf de Hoofdstraat, waar Roelofs zijn praktijk aan huis had. De nieuwe praktijk is ruimer van omzet, met twee grote spreekkamers, een behandelkamer en een backoffice.

Van Ee hoopt in januari in het nieuwe pand te kunnen beginnen.