Almkerkse school voor even terug in the sixties

ALMKERK • Leerlingen van Talentschool De Almgaard hebben aan het thema 'The Sixties' gewerkt.

Middels creatieve workshops hebben de kinderen geleerd over de muziek in de jaren 60, hoorspelen gemaakt en popart-kunstwerken gemaakt. Als afsluiting van het project mochten de kinderen in stijl naar school komen, terwijl er in de hal van de school een platenspeler heuse lp's uit de zestiger jaren stond af te spelen.