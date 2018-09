Flexibel werken in historisch pand Heusden

HEUSDEN • In 'Den Vergulde Handschoen' aan de Engstraat heeft in de bijna vier eeuwen tijd dat het pand in Heusden staat ongetwijfeld al vele bestemmingen gehad. De meest recente: flexibele werkplekken.

Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in China, kwam Govert Verdoorn begin dit jaar terug naar Nederland. "En het eerste wat ik dacht was: ik wil een werkplek op loopafstand van mijn woning." Govert combineerde die instelling met zijn voorliefde voor monumentale panden in Stimulans Vastgoed BV. "Ik heb een persoonlijke voorliefde voor monumentale panden. Door ze te restaureren en een herbestemming te geven, hoop ik ze te kunnen behouden voor de toekomst. Vaak is het bij deze panden zo dat ze in slechte staat verkeren, maar ik kijk vooral naar wat er mogelijk is. Op zo'n manier dat het weer minimaal honderd jaar mee kan, onafhankelijk van allerlei subsidies."

Verdoorn kreeg in maart de sleutel van de Engstraat 18 in Heusden: een groot pand, met op de onderste etage een grote winkelruimte en een bovenwoning. "Dan moet je kijken naar wat je met zo'n ruimte kan zodat het weer interessant wordt."

Het resultaat na drie maanden verbouwen: twee kleine winkels op de begane grond, kantoorruimte op de eerste verdieping en daarboven een luxe appartement. De kantoorruimte is opgedeeld in zes tot acht werkplekken en een spreekkamer annex vergaderruimte die via Stimulans Vastgoed BV gehuurd kunnen worden.

Alles is mogelijk

"Het gaat hier om flexibele werkplekken. Mensen kunnen een kantoorruimte huren, variërend van een uur tot bijvoorbeeld een jaar. Flexibel staat hoog in het vaandel, dus alles is mogelijk. Wil je bijvoorbeeld een zakenrelatie ontvangen, dan is de spreekkamer te huur. Wil je een paar uur rustig doorwerken: dat kan hier ook." Kernwoorden voor Govert zijn flexibiliteit, maar ook kleinschaligheid en uitstraling. "Voor mij is dit een uit de hand gelopen hobby, maar ik geniet ervan. Het mooie is namelijk dat als het goed loopt, een pand zichzelf op deze manier kan onderhouden."

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Stimulans Vastgoed BV of neem contact op via 0416-320074 of info@ stimulansvastgoed.com.