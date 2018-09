Oké FM wil ook in Maasdriel gaan uitzenden

REGIO • Lokale zender Oké FM wil na Zaltbommel ook Maasdriel gaan bedienen. De Maasdrielse gemeenteraad buigt zich in december over een aanvraag.

De Aalburgse Omroep Stichting heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend. Tegelijkertijd vraagt de stichting achter Oké FM een zendmachtiging voor de nieuwe fusiegemeente Altena en om hernieuwde aanwijzing in de gemeente Zaltbommel.

In Zaltbommel startte Oké FM in 2016 met radio maken nadat Dijkland FM in 2014 stopte. De Aalburgse omroep gaf toen al aan op termijn de hele Bommelerwaard te willen bedienen. Maasdriel heeft geen lokale omroep meer sinds RTM zichzelf in 2015 heeft opgeheven.

Belangrijkste stromingen

De gemeenteraad van Maasdriel moet beoordelen of Oké FM een programmabepalend orgaan heeft waarin de belangrijkste maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen uit het gebied zijn vertegenwoordigd. Het gaat alleen door als ook de andere gemeenteraden akkoord gaan. In het Land van Heusden en Altena is ook RTV Altena in de race. Een fusie met Oké FM is onderzocht, maar daarvoor was niet voldoende draagvlak binnen de omroepen.

Maasdriel heeft het onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering van 13 december. Voor 1 maart 2019 moet het advies er liggen.