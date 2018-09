Rijswijks vertrouwen in gemeentebestuur 'beschaamd'

RIJSWIJK • Het vertrouwen van een groep verontruste Rijswijkers in burgemeester Arie Noordergraaf en wethouder Izak Koedoot is na dinsdagavond beschaamd.

Dat zegt een woordvoerder van de omwonenden van het pand aan de Nieuwstraat 23, waarvan de bewoners - arbeidsmigranten - voor veel overlast zouden zorgen. Volgens de woordvoerder gaat het om dronkenschap, drugsgebruik en vechtpartijen. "Er gebeuren zaken rondom dit pand, waardoor de openbare veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daar maken wij ons zorgen over."

Dinsdagavond spraken de omwonenden in tijdens een gemeenteraadsvergadering op het gemeentehuis in Woudrichem. "Sindsdien hebben wij van het college niks gehoord. Je zou toch zeggen dat je na zo'n verhaal ons in ieder geval even uitnodigt voor een kop koffie? De burgemeester en de wethouder hebben nooit actie ondernomen, terwijl verschillende raadsleden wel contact met ons hebben gezocht", aldus de woordvoerder, die de reactie van de burgemeester en de wethouder omschrijft als 'zakelijk'.

"Ze hebben de essentie van ons verhaal nog niet helemaal door."

Verbazing

Donderdagavond was een bewonersavond gepland, waar de Rijswijkers elkaar 'met verbazing hebben zitten aankijken'. Ondertussen bereidt de groep zich voor op de raadsvergadering van dinsdag 2 oktober, als het onderwerp zoals het er nu naar uit ziet opnieuw op de raadsagenda staat. "We gaan de raadsleden voorzien van heel veel informatie en we maken een tijdlijn van wat er precies allemaal gebeurd is."

Ook is er aandacht voor de post die de omwonenden in een eerder stadium al naar het gemeentehuis hebben verstuurd. "Minimaal één brief is zoek geraakt, een brief die essentieel is in dit verhaal."

Wethouder Izak Koedoot kondigde woensdag al aan in ieder geval te kijken naar of en hoe de hoeveelheid bewoners van het voormalige pand van Van Helden Tweewielers kan worden teruggebracht. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijk illegale bewoning van het gebouw.

