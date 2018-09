Minister Slob opent bedrijfsschool Tibo-Veen

VEEN • Minister Arie Slob (ChristenUnie) opent op maandag 1 oktober om 11:30 uur de nieuwe bedrijfsschool van Tibo-Veen aan de Peel 16 in Veen.

Er is een grote behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Als innovatieve totaalinstallateur investeert Tibo-Veen al jaren in een interne opleiding voor het eigen personeel. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met het vmbo en het mbo.

Meer nodig

Voor de toekomst is echter meer nodig, stelt Tanja Loeff - Hageman, directeur bij Tibo-Veen.

"Daarom bundelen de scholen en het bedrijfsleven nu de krachten om het techniekonderwijs te verbeteren. De huidige markt - met de focus op verduurzaming en de ontwikkeling van nieuwe technieken - gaat zo snel, dat samenwerking noodzakelijk is. De nieuwe bedrijfsschool van Tibo-Veen biedt ook het vmbo en het mbo een perfecte faciliteit voor het geven van eigen praktijklessen. Realistische situaties worden nagebouwd en er wordt gewerkt volgens de laatste stand van de techniek. De kennis van de scholen wordt zo gecombineerd met de middelen van Tibo-Veen; daarmee investeren we samen in het talent van de toekomst."

Met deze opening wil Tibo-Veen dan ook graag juist het belang van de samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven benadrukken, maar ook positieve aandacht vestigen op een technische opleiding en een toekomst in de techniek.