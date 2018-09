Dorpsraad Veen start met aanleg jeu-de-boulesbaan

VEEN • In Veen is de dorpsraad gestart met de aanleg van een jeu-de-boulesbaan ter hoogte van seniorencomplex De Vlaeshof' aan de dr. Tjalmastraat.

De baan komt er in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid.

Alle inwoners van Veen hebben gelegenheid gehad ideeën in te brengen en na overleg en goedkeuring van de gemeente is o.a. voor deze baan gekozen. De dorpsraad wil hiermee proberen ook voor de ouderen in de gemeente een gelegenheid te geven om op ontspannen manier buiten bezig te zijn met sport en spel.

Tevens werd aan Annette van Tilborg, drijvende kracht achter de vernieuwing van het dierenverblijf in het parkje, een cheque overhandigd van 3000 euro voor de realisatie hiervan. In de komende weken hoopt de dorpsraad nog enkele projecten te starten.