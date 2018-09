SGP Altena trapt campagne af met 'miljoenennota'

ALMKERK • Op de avond van Prinsjesdag heeft SGP Altena de verkiezingscampagne op een ludieke manier afgetrapt.

Ter gelegenheid van de start van de campagne kreeg lijsttrekker Theo Meijboom bij het kantoor van de Rabobank in Almkerk het koffertje met de SGP-miljoenennota overhandigd.

Daarin staan de plannen van de SGP voor de komende vier jaar. Hoewel hij zich niet met de koning kon vergelijken, was Meijboom naar eigen zeggen wel 'de koning te rijk', zowel met de betrokkenheid van de campagnecommissie, als met de inhoud van het verkiezingsprogramma.

Betrokken

SGP Altena gaat de boer op met het motto 'Betrokken in de kern'. De partij zoekt het goede voor haar inwoners, zo schrijft ze in een toelichting. "Maar tegelijk wijst 'kern' op de grondslag om politiek te bedrijven vanuit de Bijbel."

De bijeenkomst werd dinsdag afgesloten door het planten van een boom. Dit als verwijzing naar een duurzaam Altena, één van de speerpunten van de SGP, en tevens bedoeld om de CO2-uitstoot te compenseren.

Momenteel heeft de SGP in Werkendam en Aalburg respectievelijk 3 en 4 zetels. In Woudrichem kunnen de inwoners voor het eerst in lange tijd weer op de SGP stemmen.