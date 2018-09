College: ‘Geen andere regels voor Campus Almkerk’

ALMKERK/WOUDRICHEM • In de beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD-fractie stelt het Woudrichemse gemeentebestuur dat de gebouwen van de Campus aan de Laagt in Almkerk aan de regelgeving voldoen.

Volgens het college van B&W gelden voor de agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied 'van oudsher' ruimere mogelijkheden dan voor burgerwoningen in het buitengebied. "Het buitengebied is immers de plaats waar de agrariër zijn kost verdient", aldus het college.

De VVD stelde deze zomer de goot- en de bouwhoogte van de gebouwen aan de Laagt 16 aan de kaak. Ook AltenaLokaal klom in de pen.

Bevoordeeld

Volgens de Robert van Dijk van de VVD wordt de Campus bevoordeeld. Volgens Van Dijk hoeft de Campus geen rekening te houden met de maximale goothoogte van 3,5 meter uit het bestemmingsplan en is de nieuwbouw 'vele malen groter' dan het oorspronkelijke huisje en het bouwvlak.

B&W ziet dat anders: "De goothoogte van agrarische bedrijfswoningen bedraagt maximaal 6 meter, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt (dan geldt de bestaande goothoogte als maximum). Voor burgerwoningen geldt een goot- en bouwhoogte van 3,5 meter respectievelijk 9 meter. Ook hier geldt de uitzondering voor bestaande afwijkende behandelaar maten."

Op dit moment wordt in Woudrichem overigens een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voorbereid. "Wij zijn voornemens uw raad voor te stellen om de inhoudsmaat en

goot- en bouwhoogte van burgerwoningen te verruimen, overeenkomstig de regels voor agrarische bedrijfswoningen."

Tiny house

De politiek zette ook vraagtekens bij het tiny house op het terrein van de Campus. Dat zou er staan om te testen, maar volgens de partij wordt het gedoogd als woonhuis. De gemeente heeft in april de vergunning voor het tiny house voor een jaar verlengd. "Omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet formeel was (en is) gestart en zodoende nog geen duidelijkheid is over de haalbaarheid van de plannen van initiatiefnemer, zijn wij wel bereid geweest om opnieuw een vergunning voor één jaar te verlenen voor het tiny house onder dezelfde voorwaarden als verbonden aan de huidige vergunning", laat het weten.

"De verwachting is dat over een jaar meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van de plannen van de Campus en binnen dat licht en in het licht van een goede ruimtelijke ordening kan de (kennelijk beoogde permanente) bewoning van het tiny house opnieuw worden beoordeeld wanneer hiertoe een nieuwe aanvraag wordt ingediend."

Dinsdagavond stond het onderwerp op de Woudrichemse raadsagenda en als het aan AltenaLokaal ligt krijgt de discussie een vervolg. "Hangt een zweem van voorkeur en willekeur rond deze zaak. College blijft vaag in beantwoording en is niet overtuigend", laat de partij via Twitter weten.