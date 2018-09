Willemijn van Hees (VVD) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Heusden

HEUSDEN • De gemeenteraad van Heusden heeft besloten VVD'er Willemijn van Hees (40 jaar) voor te dragen als nieuwe burgemeester van Heusden.

Willemijn van Hees is op dit moment burgemeester van Geertruidenberg. "In Van Hees heeft Heusden een bevlogen aanjager gevonden, die goed aansluit bij het in belangrijke mate door onze inwoners opgestelde profiel. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar voordracht", zo laat de gemeente Heusden in een persbericht weten.

Geertruidenberg en Zundert

Bij haar aanstelling in Geertruidenberg was Van Hees destijds was zij de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Daarvoor was zij wethouder in de gemeente Zundert. Voor haar bestuurlijke carrière was zij onder andere actief als freelance journalist en communicatieadviseur. Willemijn van Hees is getrouwd en heeft twee kinderen.

Naar verwachting wordt Willemijn van Hees eind november geïnstalleerd als burgemeester van Heusden.