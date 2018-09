Dorpshuis Meeuwen op televisie

MEEUWEN • Sinds een kleine twee jaar beheren Wilbert en Petra het dorpshuis in Meeuwen. De twee werken hard om het dorpshuis nieuw leven in te blazen. Mensen kunnen er van alles organiseren van een kraamfeest tot aan een koffietafel en ook is er inmiddels een kleine cafetaria die elke donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Het harde werken van Wilbert en Petra is niet onopgemerkt gebleven. De twee zijn benaderd door NPO1 om aan een programma mee te werken dat 'Jou stad, mijn dorp' gaat heten.

Wilbert en Petra gaan een wissel maken met een ander gezin. Van 28 september tot en met 6 oktober zullen er opnames worden gemaakt. "Omdat het dorpshuis het middelpunt van het dorp is, willen we graag zoveel mogelijk mensen bij de opnames betrekken. Wij vinden het best bijzonder dat zo'n klein dorp als Meeuwen belicht wordt op tv. Dus wie zin heeft om bij de opnames aanwezig te zijn, is deze dagen van harte welkom in het dorpshuis in Meeuwen."