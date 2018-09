Almkerk treurt om sluiting van 't Wapen

ALMKERK • De sluiting van 't Wapen van Emmickhoven en verkoop aan de evangelische gemeente Focus op God leidt in Almkerk tot gemengde reacties. In reacties op Facebook wordt vooral gevreesd voor verkeersproblemen op de smalle Brugdam.

't Wapen van Emmickhoven sluit op 22 december voorgoed haar deuren. Marco van Beek en Hanny Breedveld pakken daarna hun spullen om te verhuizen naar B & B Fort Bakkerskil. "Het fort kwam bij toeval op ons pad, we hebben er zin in. Op het fort willen we een groot openingsfeest houden", zo vertelt Van Beek. Een datum is nog niet gepland. Marco van Beek runde de horecagelegenheid al 12,5 jaar. De sluiting van de cafetaria en het stoppen van de zalenverhuur wordt in Almkerk gevoeld als een gemis, gezien de reacties op Facebook. Zo schrijft Ferry 't Lam: "Vreselijk... unieke horecalocatie! Komt nooit meer terug."

't Wapen van Emmickhoven is een pand met bijzondere herinneringswaarden, het was voorheen het raadhuis van de gemeente Emmikhoven, die in 1879 samenging met Almkerk. In het pand werd in de jaren zestig van de vorige eeuw ook de basis gelegd voor de grootschalige ruilverkaveling in de regio.

In de reacties op de verkoop van het pand aan Focus op God wordt vooral gevreesd voor verkeersoverlast, de Brugdam is een smalle straat in Almkerk. De evangelische gemeente Focus op God wil zelf nog niets vertellen over de plannen die ze hebben met het pand.

Inzameling

Wel zijn ze op hun site de actie 'Draag jij een stoeltje bij' begonnen om geld in te zamelen voor de verbouwing van het pand. Ze hebben nog 60.000 euro nodig voor de aankoop van het pand en verbouwing.

Focus op God werd in 2009 opgericht door Jan en Willemien Dalm, de gemeente komt nu nog samen in 't Verlaat. Naast de zondagse samenkomsten komt de gemeente iedere twee weken op woensdagavond bij elkaar in kleine groepen. "Wij zien ernaar uit om onze plaats in de samenleving in te nemen. We zijn immers geroepen om een stad op de berg zijn. Om dit mogelijk te maken vragen we vandaag jouw hulp", zo schrijven ze als intro bij de actie.

