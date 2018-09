'Altenakiest.nl klein cadeautje voor nieuwe gemeente'

ALTENA • In aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 21 november doet elke politieke partij zijn best om de inwoners van Altena te informeren over haar eigen standpunten. Uiteraard hebben ook de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem het plan hun inwoners zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee rondom de komende verkiezingen.

Om dit zo zichtbaar mogelijk uit te voeren geeft de ChristenUnie Altena haar webdomein 'altenakiest.nl' cadeau aan de nieuwe gemeente.

Bestuursvoorzitter Machiel Verdoorn: "We hebben altenakiest.nl de afgelopen periode gebruikt om de mening van de inwoners te peilen omtrent de gemeentelijke fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De uitslag van deze enquête hebben de drie ChristenUnie fracties meegewogen in haar besluitvorming rondom de gemeentelijke fusie. Nu het zover is, is het mooi dat dit domein breder ingezet kan worden."

Informeren

Lijsttrekker Wijnand van der Hoeven haakt hier op in: "Natuurlijk is het verleidelijk om het webdomein zelf te gebruiken. Anderzijds is het een uitgelezen kans voor de gemeente om inwoners via deze weg zo goed mogelijk te informeren."

En met een knipoog: "Ik ben er natuurlijk van overtuigd dat wanneer alle verkiezingsprogramma's op een rij worden gezet we ook via deze weg veel kiezers kunnen overtuigen om een keuze voor de ChristenUnie te maken."

De ChristenUnie hoopt dat de gemeente ook in de toekomst gebruik blijft maken van Altenakiest, bijvoorbeeld voor het uitzetten van enquêtes over actuele onderwerpen zodat raadsleden dit kunnen meenemen ter overweging in hun besluitvorming.