Woudrichemmer rijdt door na ongeval

WOUDRICHEM • Een 32-jarige man uit Woudrichem is zondagochtend vroeg aangehouden omdat hij was doorgereden nadat hij een 22-jarige plaatsgenoot had geschept. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

Twee voetgangers liepen rond 5:00 uur over de Middelvaart toen één van hen door een achterop komende auto werd geschept. Het 22-jarige slachtoffer uit Woudrichem kwam in een sloot terecht.

De bestuurder reed na de aanrijding door. Hij kon snel opgespoord worden en is bij zijn woning aangehouden. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol en is ingesloten voor verder onderzoek.