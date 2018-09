Zonnige plukdag bij Fruitschuur Oostveen

NIEUWENDIJK • Fruitschuur Oostveen in Nieuwendijk was zaterdag één van de telers die de boomgaarden openstelde, zodat liefhebbers zelf hun fruit konden plukken.

Behalve zelf appels plukken was er nog van alles te zien en te beleven. Een ritje maken in de pluktrein, proeven van alle fruit, of lekker bezig zijn op het springkussen en in de kleur- en tekenhoek. Een imker liet zien wat bijen doen voor de boomgaard.

De befaamde pannenkoeken en kersenijsjes ontbraken niet op het terras.