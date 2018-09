Arriva zet meer bussen in tijdens spits na kritiek

WERKENDAM • Vervoersmaatschappij Arriva heeft vrijdag besloten meer bussen in te gaan zetten in de spits. Afgelopen week stelden CDA Werkendam en CDA Brabant hier al politieke vragen over.

"Het is een positief signaal van Arriva voor de studenten die hinder van hadden. Het is alleen jammer dat hierop niet vooraf door Arriva op wordt gestuurd. Steeds moeten er eerst signalen binnen komen van reizigers en dan komt er pas actie", reageert Otto van Breugel van CDA Werkendam.

"Arriva geeft steeds aan dat ze alles meten, waarom het dan juist op deze lijn fout gaat is voor mij een raadsel. Dat moet echt beter."