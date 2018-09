Het geluid van De Hang

HANK • De komende maanden zal Hank in de ban raken van een mysterieus geluid. In navolging van nationale radiozenders, die ook regelmatig een te raden geluid uitzenden, wordt dit ook gedaan in De Hang.

Het geluid is voor de deelnemers aan de hanKwis één van de vele vragen die ze moeten beantwoorden. 23 teams staan klaar om het goede antwoord te vinden. Maar ook inwoners van Hank die niet mee doen aan de hanKwis mogen dit keer proberen het geluid te gaan raden.

Typisch geluid

Het is een typisch Hanks geluid of komt uit de omgeving van Hank. Meer wi de organsiatie er niet over kwijt. Het geluid is te horen op de website van archiefkringhank.nl of via hun Facebookpagina. Vanaf 28 september staat het geluid online.

Op de feestavond van de grote hanKwis op 24 november zal het geluid bekend gemaakt worden. De deelnemende teams moeten dan hun geluid ingeleverd hebben samen met het grote hanKwisboek. Niet deelnemers aan de hanKwis kunnen hun geluid op een briefje schrijven en deze deponeren in de speciale 'geluidsbus' in het Uivernest. Dat kan tot 24 november 18:00 uur.

De deelnemende teams mogen slechts één antwoord geven. Voor alle niet deelnemers geldt geen beperking. Je mag zoveel briefjes inleveren als je wilt. De briefjes kunnen alleen maar ingeleverd worden tijdens de openingstijden van het Uivernest.

Heel De Hang zal in de ban raken van dat geluid. In Hank zal de komende tijd maar over één ding meer gesproken worden: 'wat is toch dat mysterieuze geluid van De Hang?'.