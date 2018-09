Kick-off Snuffelweken sport- en cultuurin d'Alburcht

WIJK EN AALBURG • Als opening van de Snuffelweken houden diverse sport- en cultuurverenigingen uit de regio een actieve middag op zaterdag 15 september in d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Tijdens dit event kunnen kinderen deelnemen aan diverse sportclinics zoals judo, streetdance, ukkieswing, turnen, handbal, voetbal, tennis, basketbal, peuter- en kleutergym, turnen en hockey. Ook is er een sportmarkt en kunnen deelnemers meedoen aan muziekworkshops.

Ouders zijn van harte welkom om te kijken en te snuffelen op de sportmarkt waar maar liefst veertien verenigingen zich presenteren. Een ideale manier om in een korte tijd kennis te maken met het sport- en cultuuraanbod in de regio.

Het programma is gericht op de leeftijd 6-12 jarigen uit de gemeente Aalburg. Daarnaast zijn er ook enkele clinics toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 2,5-5 jaar. Oudere broers en zussen (13-14) jarigen mogen gerust aansluiten. Deelnemers kunnen zich opgeven voor vier verschillende clinics van ongeveer 25 minuten via https://www.bewegensamendoen.nl/

Bewegen, samen doen

De gemeente Aalburg richt zich met het programma 'Bewegen, samen doen!' op het realiseren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners. Om iedereen in de gemeente te bereiken zijn er beweegcoaches actief.

De Kick-off van de Snuffelweken is een initiatief van sportvereniging WIK in samenwerking met beweegcoach Bram Siero.

Alle basisschoolkinderen in de gemeente Aalburg hebben een Snuffelsportboekje ontvangen, of krijgen dit nog aangeboden, waarin het sportaanbod in de regio staat. Kinderen kunnen zich inschrijven via de website van de buurtsportcoach voor proeflessen bij diverse verenigingen. Als gezamenlijke aftrap wordt dit jaar voor het eerst deze sportieve- en culturele middag georganiseerd waar kinderen kosteloos aan kunnen deelnemen.

Het programma

De Kick-off wordt om 14:30 uur geopend door wethouder Pim Bouman met aansluitend een optreden verzorgd door de wedstrijddansgroep van The Motion Creator. Daarna volgt er een gezamenlijke warming-up om vervolgens te starten met de sportclinics en muziekworkshops.

Om 17:00 uur wordt de Kick-off afgesloten met een optreden van muziekvereniging Excelsior uit Genderen.