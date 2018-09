Taalimpuls pakt taalzwakte Altena aan

EETHEN • Een taalzwakke regio. Dat stempel krijgt Altena als er gekeken wordt naar de regionale scores op het gebied van taal en spelling. Roel Hoogendoorn van SOO-LvA en Ton Lenting van De Stroming wilden die laaggeletterdheid heel graag volledig aanpakken en dat resulteerde gisteren in de aftrap van Taalimpuls voor Altena, met de onthulling van een eigen website: www.taalimpuls.nl.

"Dat Altena een taalzwakke regio is verbaasde aan de ene kant wel. Ouders zijn betrokken en er wordt hard aan gewerkt. Aan de andere kant: Altena was van oudsher een eiland en kent daardoor vele vormen van dialecten."

Roel en Ton besloten de handen ineen te slaan, met hetzelfde doel voor ogen: taal een impuls geven en kinderen op die manier een kansrijke toekomst bieden. "We zijn heel ambitieus begonnen, wilden het zo compleet mogelijk aanpakken. Maar uiteindelijk realiseerden we ons dat we ons toch moesten beperken."

Sponzen

Roel en Ton richtten hun pijlen op het basisonderwijs. "En dan met name de kleuters. Kinderen tussen de 2 en 8 jaar zijn net sponzen, als je op die leeftijd volop inzet om taal een impuls te geven is het rendement heel hoog. Daarna gaat het vooral om het onderhouden van de opgedane kennis. Het vergroten van de woordenschat en vaktechnisch lezen, dat nu in groep 7 niet meer verplicht is, is belangrijk. Kinderen moet begrijpen wat er gelezen wordt. Als de woordenschat vergroot en het technisch lezen verbeterd, is er meer taalbegrip."

Nadat Ton en Roel hun plannen ontvouwden besloot het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena het project een impuls te geven door er subsidie aan te verstrekken. Ook de gemeente Aalburg sluit zich bij het project aan, waardoor het nog breder inzetbaar werd. Daarnaast is onder andere ook de bibliotheek betrokken. "Maar er is ruimte voor meer partners, we willen heel graag de kennis en inzet delen. En ook in heel Altena uitrollen."

Een van de doelen van taalimpuls is dat er bij professionals groei komt, dat ze zwakheid herkennen en erkennen en ermee aan de slag gaan. Maar ook dat zij onderling contact hebben en kennis en kunde delen. Overigens wijst Roel erop dat niet alleen deskundigen aan de slag moeten bij geconstateerde taalzwakte: ook voor ouders is er een taak weg gelegd. "Oudercontacten en ouderactiviteiten zijn heel belangrijk. Een kind is veel thuis."

Ouders

Voor de vakantie startte er op diverse scholen in de gemeente Aalburg een pilot rondom taalimpuls, waaraan 16 kinderen meededen. Juf Eline is een van de leerkrachten die, in dit geval op de Prins Willem Alexanderschool in Eethen, een groepje kinderen onder haar hoede nam.

"De lessen hebben een vast patroon, een activerende opdracht, voorlezen en benoemen, samenvatten en een spelletje. Het allerbelangrijkste was dat de kinderen zelf veel aan het woord zouden komen en ik daar ondersteuning in zou bieden. Ze moesten spelenderwijs bezig zijn met taal. Doordat er een vast patroon in de lessen zat, ze wisten wat er ging komen, ging het steeds beter."

Naast de lessen aan de kinderen legde Eline ook huisbezoeken af. "Voorlezen gaat thuis door en dus ging ik bij ouders langs, om tips te geven. Lees bijvoorbeeld eens op een verrassend moment voor, en niet alleen voor het naar bed gaan."