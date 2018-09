Johnny English Strikes Again is het derde deel van de komische Johnny English-filmreeks, met Rowan Atkinson als de populaire geheim agent.

Dit nieuwe avontuur begint wanneer na een cyber-aanval de identiteitsgegevens van alle geheim agenten in Groot Brittannië op straat komen te liggen. Hierdoor is de voormalig spion Johnny English de laatste hoop van de Britse geheime dienst. Hij wordt ingeschakeld om de meesterhacker achter deze aanval te vinden. Het is een grote uitdaging voor de onhandige Johnny English om met behulp van de moderne technologie zijn missie met succes te volbrengen.

Johnny English Strikes Again draait vanaf 20 september in de bioscoop.

