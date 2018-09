Smullen met Gerard & Suus in Almkerk

ALMKERK • Gerard & Suus Hardeman smulden zelf niet mee bij de eerste proeverij op landgoed Clootwijck ter ere van de opening van het nieuwe afhaalpunt van hun bakkerij. Terwijl de gasten aan tafel het zich goed lieten smaken, stonden zij in de bakkerij in Wijk en Aalburg om al dat biologische brood te bakken.

Alvorens de gasten aan tafel mogen aanschuiven in de tent op het landgoed worden ze door Corianne Vos ontvangen in haar winkeltje. In de geur van vers gebakken brood vertelt ze enthousiast over het concept van het afhaalpunt.

"In deze regio is veel vraag naar het biologische brood van bakker Hardeman, vaak horen we in de winkel in Wijk en Aalburg dat het jammer is dat de winkel zover weg is. Daarom is gekozen voor dit afhaalpunt in Almkerk, mensen kunnen hun brood online bestellen op dinsdag of woensdag en op vrijdag en zaterdag kunnen ze het hier afhalen."

De tijd tussen bestellen en afhalen is nodig om het deeg voldoende te laten rijzen in de ambachtelijke bakkerij.

Naast het brood verkoopt Corianne Vos ook de honing van landgoed Clootwijck. En net als in Wijk en Aalburg verkoopt ze producten uit de natuurvoedingswinkel van Hardeman. Maar ook Surinaamse lekkernijen zoals bananenchips die in Giessen worden gemaakt. Tevens is het mogelijk om bij het afhaalpunt cadeaupakketjes te laten maken. Corianne sluit niet uit dat in de toekomst meer afhaalpunten worden geopend op landgoederen in de regio.

Streekproducten

En dan mogen de gasten aan tafel voor een ultiem 'landgoeddiner', passend in de landelijke sfeer van Clootwijck. De gasten kijken vanuit de tent uit op de rode kool in de polder, al staat deze zelf niet op het menu van de proeverij.

Veel lekkers is gemaakt met producten uit de regio. Zoals de amuse met worst van het Mangalitsa varken uit Nieuwendijk, de rillette van landgoedduif en de paprikasoep met pepertjes uit Andel. En natuurlijk het biologische brood van bakkerij Hardeman. Het smaakt allemaal voortreffelijk.

De verse geitenkaas wordt op een wel heel speciale manier geserveerd. De leien waar de kaas op ligt, lagen ooit op het dak van de hervormde kerk in Aalburg.

Icoonproject

Het idee van het afhaalpunt van de biologische bakkerij op landgoed Clootwijck was één van de ideeën tijdens het traject rond de icoonprojecten in het Land van Heusden en Altena, zo vertelt Jan Hak. Hij stelde een ruimte beschikbaar voor het afhaalpunt, maar heeft nog meer plannen op zijn landgoed, dat EKO gecertificeerd is. Zoals meerdere (fruit) automaten waar agrarische producten kunnen worden gekocht. Hij zoekt daarbij samenwerking met de HAS.

De Clootwijckhoeve is te vinden aan de Woudrichemseweg 36a in Almkerk. Het afhaalpunt is vrijdag open van 10:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. Bestellen kan via gerardensuusopclootwijck@gmail.com of 06-22052937.

door Hannie Visser-Kieboom