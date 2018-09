Progressief Altena bezorgd over samenwerking zwembad Bijtelskil en obstacle runbaan

SLEEUWIJK • Progressief Altena maakt zich grote zorgen over de samenwerking tussen zwembad Bijtelskil en de obstacle runbaan op het grasveld naast het zwembad. De fractie stelt hierover dan ook artikel 35 vragen aan het Werkendamse college van Burgemeester en Wethouders.

"Op een deel van het (voormalige?) terrein van zwembad Bijtelskil is recent een prachtige obstacle runbaan gerealiseerd. Een mooie aanwinst voor de streek en door zwembadbezoekers en gebruikers van de obstacle runbaan zicht op elkaars locatie te bieden een hele mooie win-win-situatie. Het is daarom zeer spijtig dat aan het einde van het traject om een en ander gerealiseerd te krijgen, de aanvankelijk goede samenwerking is geresulteerd in een conflict", zo schrijft Progressief Altena aan het college.

Progressief Altena heeft de indruk dat dit voor een heel groot deel veroorzaakt wordt door communicatie en gebrek aan regie vanuit het gemeentehuis.

Gouden toekomst

"Hoe kan het gebeuren dat een fantastisch gezamenlijk project nota bene op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Werkendam, uiteindelijk leiden tot chaos?", vraagt Christian Alderliesten zich namens Progressief Altena af.

Sinds jaar en dag pacht Zwembad Bijtelskil de gronden, waarop inmiddels ook de Jeu de Boules vereniging gehuisvest is, van de gemeente Werkendam.

"Hoewel het voortbestaan van het zwembad 'voor de poorten van de hel is weggesleept' lijkt er, ondanks de forse bezuinigingen die het op last van de gemeente heeft moeten doorvoeren, een zonnige toekomst te gloren. Hoe mooi het dan ook om te zien dat een deel van de zonneweide ingezet kon worden voor de realisatie van een Obstacle Run. De ondernemer presenteerde een prachtig plan en voorzag, net als het zwembadbestuur, een gouden gezamenlijke toekomst."

"De basis was duidelijk op orde en gezamenlijk werden er plannen ontwikkeld, toen was de gemeente aan zet. In plaats van de ondersteuning en sturing te bieden die het nodig heeft om het voorgestelde succes ook te verzilveren, was het een totaal gebrek aan regie en communicatie dat uiteindelijk geleid heeft tot een pijnlijke impasse. Iets waar beide betrokken partijen uiterst verbolgen en teleurgesteld over zijn", aldus Alderliesten.

Soap

"Hoe moeilijk kun je het maken, wanneer je als eigenaar van de gronden werkelijk alle mogelijkheden hebt om beide partijen te helpen een gezamenlijk plan te laten ontwikkelen?! Progressief Altena heeft een flinke lijst Artikel 35 vragen ingediend (zie hieronder, red.), maar eigenlijk zou de laatste vraag moeten zijn om alles zo snel mogelijk vlot te trekken. Wethouder, neem de regie en los het op!"

"De hele soap heeft ons inziens al veel te lang geduurd en de gemoederen tussen beide partijen verslechtert zienderogen. Progressief Altena heeft beide partijen uitgebreid gesproken en ziet geen enkele belemmering voor de wethouder om in een constructief overleg, alsnog een plan te maken waarbij alle partijen een positieve gezamenlijke toekomst tegemoet in kunnen gaan."

Vragen

De fractie van Progressief Altena wil graag een aantal vragen beantwoord zien. Zo wil de partij weten of het klopt dat alle gronden die in gebruik zijn of komen van zwembad Bijtelskil, de obstacle runbaan en het jeugdhonk eigendom zijn van de gemeente Werkendam en of Bijtelskil voor het zwemwater en de bijbehorende zonneweides de gemeentegrond in erfpacht heeft.

Andere vragen die Progressief Altena hierover stelt: "Is het juist dat de obstacle runbaan gerealiseerd is op grond die zwembad Bijtelskil formeel nog in erfpacht heeft? Danwel, is het juist dat de erfpachtovereenkomst met zwembad Bijtelskil nog niet aangepast is aan de nieuwe situatie? Met die nieuwe situatie bedoelt Progressief Altena dat het zwembad een deel van de zonneweide feitelijk niet meer in gebruik heeft omdat daar een obstacle runbaan op is geplaatst."

Met de realisatie van de obstacle runbaan heeft zwembad Bijtelskil minder grond tot zijn beschikking, zo stelt de Werkendamse fractie. "Betekent dit dat de rekening voor de erfpacht voor het zwembad ook lager uit zal vallen?", zo wordt het college gevraagd.

Conflict

Een belangrijk deel van het conflict tussen het zwembad en de obstacle runbaan lijkt te maken te hebben met de beoogde locatie voor een blokhut ten behoeve van de obstacle runbaan.

Progressief Altena vraagt zich of voor de realisatie van een blokhut een vergunning nodig is en of deze is afgegeven door de gemeente. "En is is bij de locatiekeuze van de blokhut door betrokken partijen rekening gehouden met de veiligheid en de toezichtmogelijkheden in het zwembad?"

Verder vraagt Progressief Altena of het juist is dat zwembad Bijtelskil formeel bezwaar heeft gemaakt met betrekking tot de situering van een blokhut voor de obstacle runbaan en wat heeft de gemeente eventueel gedaan om deze impasse te doorbreken.

Jeugdhonk

Grenzend aan het terrein van het zwembad en de obstacle runbaan wordt ook het nieuwe jeugdhonk van Sleeuwijk gerealiseerd, evenals opslagruimte en dergelijke voor ijsclub Hermine.

Volgens Progressief Altena biedt de situering van deze gebouwen mogelijk kansen voor de locatiekeuze van de blokhut. De partij wil dan ook weten of de gemeente hier invloed op heeft en of ze die invloed ook gaat uitoefenen.

"En misschien wel onze belangrijkste vraag: is het college met ons van mening dat het aan het college/ de gemeente, als eigenaar van de grond, is op dit dossier goed de regie te voeren en op zeer korte termijn betrokken partijen voor overleg bijeen te brengen?"

In de ogen van Progressief Altena kan alleen zó gezorgd worden voor een blijvende win-win-situatie van twee prachtige voorzieningen voor Sleeuwijk.