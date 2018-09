Eindelijk glasvezel in het buitengebied

ALTENA • De graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn al even gaande, maar maandag mochten de wethouders Wijnand van der Hoeven, Renze Bergsma en Matthijs van Oosten de eerste spreekwoordelijke 'schop in de grond' zetten aan de Pauluszand in de Oostwaard.

Alvorens daadwerkelijk gestart kon worden met de aanleg van glasvezel moest minimaal vijftig procent van de bewoners in het buitengebied aanhaken. Het groene licht daarvoor kwam in februari van dit jaar.

Eén van de ambassadeurs van Mabib, Maatschappij voor Breedband in Brabant, was Lilian Pruissen. Ook zelf heeft ze veel baat bij glasvezel.

Witte vlek

De starthandeling is vlakbij de boerderij van Cees en Lilian Pruissen aan de Pauluszand. Hoewel ze nog niet precies weten wanneer ze worden aangesloten op de glasvezelkabel, zijn ze dolblij met de komst.

Cees: "Onze boerderij is nu echt een witte vlek, vaak valt de verbinding ineens weg. Als ik mijn percelen bij RVO wil registreren moet ik vaak steeds opnieuw inloggen, dat is echt een ramp. Programma's worden ook steeds zwaarder. Of je belt en wordt drie keer doorverbonden en dan wordt de verbinding verbroken. Vaak lopen we naar buiten als we willen bellen; voor een beter bereik."

Voordat wethouder Wijnand van der Hoeven in het kraantje stapt voor de openingshandeling, geeft aannemer Van Gelder uitleg over de kabels. Geboeid luisteren de wethouders naar de uitleg over de verschillende kabels in alle kleuren van de regenboog.

"Je hebt hoofdroutes en allerlei vertakkingen naar de aansluitingen. Al die kleurtjes worden straks weer aan elkaar gekoppeld in een ondergrondse verdeelput en daarna wordt de glasvezel door de kabel geblazen. Iedere woning krijgt zijn eigen aansluiting."

Zes weken

De aannemer is enkele weken geleden begonnen met graven in Hank en trekt zo het hele gebied door naar Wijk en Aalburg. Eerst worden in zes weken tijd overal buizen gelegd, daarna wordt de glasvezel geblazen en als laatste zorgt de aansluitploeg voor de afronding.

De klus neemt een half jaar in beslag, maar Piet Grootenboer van Mabib hoopt nog dit jaar de eerste huisaansluiting te kunnen doen. "De aanleg duurt allemaal wat langer dan we willen, het sluiten van een convenant gaat sneller."

Wethouder Wijnand van der Hoeven is bijzonder content met de start van de aanleg. "Het was een gezamenlijke wens van de drie gemeenten om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, we zien nu licht aan het eind van de tunnel."

door Hannie Visser-Kieboom