Gemeente Woudrichem gaat voor goed viswater

WOUDRICHEM • Naar aanleiding van vragen van Progressief Altena over dreigende vissterfte neemt de gemeente Woudrichem alsnog actie. Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap en de visvereniging worden uitgenodigd om helderheid in de verantwoordelijkheden te krijgen. Helder en goed (vis)water moet daarvan het gevolg zijn.

Tijdens de warme zomer verslechterde de waterkwaliteit in de Loevesteingracht in Woudrichem zo sterk, dat Visvereniging Groot Woudrichem een pomp liet plaatsen. Het is mooi dat vissers dat vrijwillig doen, maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Waarom heeft de gemeente zandzakken voor een afwateringspijp gegooid en wie moet de kosten betalen? Die vragen stelde Progressief Altena aan de gemeente. Nu is er een antwoord.

Op de laatste twee vragen kwam een overzichtelijk antwoord. De gemeente vergoed de kosten en de zandzakken waren nodig omdat een afsluiter defect was. Dat laatste volgens de gemeente is inmiddels verholpen. Maar wie er verantwoordelijk is blijft vooralsnog onduidelijk. Dat zit ook de gemeente niet lekker, zodat alle betrokken partijen uitgenodigd zijn voor een verhelderend gesprek.