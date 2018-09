Project Bloesemhoff Andel een stapje dichterbij

ANDEL • De Bloesemhoff, een woonproject voor jonge mensen met een beperking, is weer een stapje dichterbij.

Het is een project met een lange adem. Veertien jaar geleden zou Woonservice Meander het project realiseren in samenhang met 20 appartementen voor senioren. Om financiële reden zag Meander ervan af waarna Woonlinie het project overnam. Samen met de stichting is er de afgelopen tijd hard gewerkt om te bezien of het project haalbaar is.

De afgelopen periode hebben Stichting Bloesemhoff en Woonlinie meerdere malen met elkaar om tafel gezeten om een aantal belangrijke randvoorwaarden met elkaar af te stemmen. "Een belangrijk punt voor ons was dat er voldoende interesse vanuit de doelgroep zou zijn. Dat is nu het geval," zegt Peter van den Heuvel, directeur-bestuurder van Woonlinie.

Vraag en behoefte

Hanneke Ermstrang, bestuurslid: "We hebben een harde wervingscampagne gevoerd. Met als resultaat vijftien serieuze gegadigden die hoopvol zijn dat de voorziening er komt. Zes daarvan waren vanaf het begin geïnteresseerd en zijn dus vol blijven houden. De vraag en behoefte is er dus. Ze zijn er al volop mee bezig en kijken uit naar het moment dat ze hun woning kunnen betrekken. Ze zijn allemaal onder de 30 en komen bijna allemaal uit het Land van Heusden en Altena."

Hobbels

Er wordt uitgegaan van zestien appartementen met eventueel een uitbreiding naar twintig. Peter van den Heuvel: "Wij zijn positief over de realisering. Het is nog nooit zo dichtbij geweest".

Toch zijn er nog twee belangrijke hobbels te nemen. Doordat het aanvankelijke bouwplan wijzigt moet de bouwvergunning aangepast worden. Hierbij is medewerking van de gemeente nodig.

Een andere belangrijke hobbel zijn nog de kosten. De bouwkosten moeten binnen de perken blijven. "We gaan ervan uit dat dit op een goede manier kan. De bouw is flink aangetrokken en dat kan van invloed zijn op de kosten. In november wordt dat duidelijk," aldus Peter.

Als deze hobbels zijn genomen start volgens projectleider Thijs Voncken in het eerste kwartaal 2019 de bouw en kunnen de bewoners er een jaar later in.