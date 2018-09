Altena Nieuwe Energie start met de verkoop van duurzame energie

ALTENA • Het visietraject voor de nieuwe gemeente Altena, dat in 2016 startte, mag een nieuw gerealiseerd icoonproject bijschrijven. De initiatiefnemers komen uit zes verschillende visiegroepen, samen hebben zij een plan aan de gemeente voorgelegd dat deze zomer handen en voeten kreeg. Een groen energiebedrijf zonder winstoogmerk, voor en door de mensen van Altena: Altena Nieuwe Energie.

Kees Vreeswijk uit Sleeuwijk is een van de deelnemers van de visiegroep WENS, en is sinds die tijd bij dit maatschappelijke initiatief betrokken. "Op de Dag van de Toekomst werd duidelijk dat een meerderheid van de visiegroepen duurzaamheid en groene energie echt belangrijk vindt voor onze nieuwe gemeente. Een groep van tien tot vijftien mensen uit zes verschillende visiegroepen is daarom samen met de vrijwilligers van DEcAB bij elkaar gaan zitten. Om uit te vinden wat we dan zouden willen, en hoe we dat voor elkaar zouden moeten gaan krijgen."

Verwend

"Wij zijn verwend. Er is ieder moment van de dag stroom, ik kan m'n smartphone laden waar en wanneer ik maar wil. Maar dat betekent niet dat je gemakzuchtig achterover kunt leunen." Stephanie Niessing komt uit Genderen en deed mee aan de visiegroep Gezond & Natuurlijk 120.

"Kijk naar het gas en de olie. Ze vervuilen en ontregelen de wereld. Mijn familie in Groningen weet daar alles van. En dan nog iets: waarom zou je afhankelijk willen zijn van types als Poetin, Trump en de oliesjeiks, als je het zelf ook kunt organiseren? We willen iets gaan doen met echte groene energie, die in Nederland is opgewekt. Zodat we onafhankelijk en zelfredzaam zijn."

Kartrekkers

De vrijwilligers van DEcAB (Duurzame Energie Coöperatief Altena Biesbosch) hebben het op zich genomen om de kar van dit project te trekken. Cees de Bas is de voorzitter van de coöperatie die nu zes jaar bestaat: "De mensen die ons kennen weten dat wij als bestuur een missie hebben. Wij doen ons best voor een duurzaam Altena. Een Altena dat zelf voorziet in de energie die het nodig heeft. Voor nu, maar vooral ook voor de generaties na ons. Wij waren dan ook echt blij met de uitkomst van de Dag van de Toekomst en de hulp van de andere visiegroepen."

"Altena Nieuwe Energie is een coöperatie, geen bedrijf. Dat verschil is belangrijk. Een bedrijf wil winst maken, een coöperatie wil een doel bereiken. Mocht Altena Nieuwe Energie ooit winst gaan maken, dan gaat die winst naar duurzame initiatieven. We willen graag zoals in Hank met Energie van de Boer bijvoorbeeld, op meer plekken zelf energie gaan opwekken."

"Groene energie in- en verkopen zou voor ons als vrijwilligers een dagtaak zijn. Dus zijn we een samenwerking aangegaan met een koepel van 37 gevestigde duurzame energiecoöperaties in Nederland: www.samenom.nl. Samen verkopen wij in Nederland opgewekte, groene stroom en gas, zonder winstoogmerk. En het mooie van deze bundeling van krachten: hoe meer klanten, hoe goedkoper."

Icoon-subsidie

Het icoonproject Altena Nieuwe Energie kreeg een bijdrage uit de Icoonprojecten-pot, waarmee de verkoop van groene energie georganiseerd en gelanceerd kan worden.

Burgemeester Naterop van Aalburg: "In het visietraject voor de nieuwe gemeente kwam het regelmatig aan de orde: zelfredzaamheid en samen doen. Altena Nieuwe Energie is daar een mooi voorbeeld van. Als gemeente Altena hebben wij een doelstelling als het gaat om duurzaam maken. We boeken het beste resultaat als we daarvoor samenwerken met onze inwoners. Wij maken daarom als gemeente dit groene initiatief graag mee mogelijk."

Nu al klant worden? Dat kan via www.decab.org en straks via een eigen website.