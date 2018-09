WERKENDAM • In zwembad Werkina, dat dit jaar 50 jaar bestaat, wordt deze week de Zwemvierdaagse gehouden.

Naast natuurlijk het zwemmen van baantjes, zijn er deze week diverse andere activiteiten te beleven in het Werkendamse zwembad. Zo is er al een schoolzwemwedstrijd gehouden, was er een ice man race en een bootjeswedstrijd. En natuurlijk mag in Werkendam het WeKa bommetje niet ontbreken. Fotograaf Jan Noorlandt was daar woensdagavond bij aanwezig.

Vrijdagavond wordt de zwemvierdaagse in Werkina afgesloten.