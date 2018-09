Joris bezoekt als 50.000ste zwembad Bijtelskil

SLEEUWIJK • Al heel vroeg in de ochtend, verwelkomde zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk woensdag de 50.000ste bezoeker van dit seizoen. De 5-jarige Joris Krouwel uit Hardinxveld-Giessendam was er een beetje beduusd van, maar geniet uiteindelijk volop van alle aandacht.

Nietsvermoedend gingen Joris, zijn moeder en zusje woensdagochtend vroeg al de deur uit in Hardinxveld-Giessendam, om om 7:00 uur de zwemles te kunnen volgen in Sleeuwijk. "Ik maak hem vier ochtenden in de week vroeg wakker, dan is het snel aankleden en in de auto ontbijten. Tegen de tijd dat de zwemles begint is Joris dan wel wakker", lacht zijn moeder. "Maar ik vind het niet altijd leuk om zo vroeg uit mijn bed te gaan hoor!", roept Joris er snel achteraan.

Spannend

Gisteren was het zo vroeg in de morgen echter wel feest! Joris bleek voor zwembad Bijtelskil bezoeker nummer 50.000 van dit zwemseizoen te zijn.

"Het was nog wel even spannend", vertelt Elmy van Maastricht van Bijtelskil. "Toen we 's morgens begonnen moesten we nog 35 bezoekers. En of het zo moest zijn: iedereen was wat laat en er waren ook minder banenzwemmers dan gewoonlijk. Ik stond dus eigenlijk op het punt om met de zwemles te beginnen. Maar toen kwam Joris, met zijn moeder en zusje. En eigenlijk had Joris ook wel een beetje geluk. Voor hem stond een moeder die eerst voor haar beide kinderen de pasjes wilde laten scannen. Tot ze erachter kwam dat die dag maar één van de twee zwemles had."

En zo stond Joris woensdag in het middelpunt van de belangstelling en dat vond hij helemaal niet erg. "Het was een hele leuke verrassing en Joris straalde helemaal!" Voor zijn moeder waren er bloemen, Joris zelf had meer interesse in de grote zak snoep. Ook werd er taart gegeten en bovendien krijgt Joris een abonnement voor het volgende zwemseizoen cadeau.

Superseizoen

Het is lang geleden dat het Sleeuwijkse zwembad 50.000 bezoekers in één zwemseizoen kon verwelkomen. "Ik ben hier nu voor het vijfde jaar en voor mij is dit voor het eerst. Vorig jaar bij het sluiten van het zwembad hadden we net geen 40.000 bezoekers", vertelt Elmy.

"Maar we hebben natuurlijk een superseizoen gehad. Dat prachtige weer is voor ons natuurlijk geweldig. Waren we vorig jaar in het hele seizoen zes zondagen open, dit seizoen zijn we er in totaal nog maar drie dicht geweest. Daarnaast hebben De Schans en het Altena College hier gymles gegeven en komen de groepen 5 en 6 van De Morgenster nog steeds in Bijtelskil voor het schoolzwemmen."

Elmy hoopt voor zwembad Bijtelskil natuurlijk dat volgende zomer weer net zo mooi zal verlopen. In ieder geval zal ze dan Joris en zijn familie weer mogen verwelkomen. "We twijfelden of we volgend jaar nog wel een abonnement op Bijtelskil zouden nemen. Maar nu staat het als een paal boven water dat dat gaat gebeuren", lacht de moeder van Joris. Het tussen Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk heen en weer rijden heeft ze daar graag voor over.

Verknocht

"Tot vorig jaar woonden we in Woudrichem en we zijn een beetje verknocht geraakt aan dit zwembad. De kinderen vinden het fijn om hier zwemles te volgen. Het is vertrouwd, de kwaliteit van de lessen is geweldig, de lessen zijn kort en dat is ook goed voor de concentratie. En iedereen is altijd vriendelijk. Grappig is ook dat we afgelopen zomer soms een vriendje of vriendinnetje meenamen om hier te zwemmen. Vervolgens zaten die dan een week later zelf hier ook met familie. Dan zie je dat wel groeien."

Elmy beaamt dat de bezoekers in Sleeuwijk uit een brede regio komen. "Hardinxveld, Zaltbommel, Gorinchem, maar natuurlijk ook dichterbij hoor."

Voor Joris maakt het allemaal niets uit, die voelt zich gewoon thuis in Bijtelskil. "Ik heb hier ook al twee keer geholpen als dj, bij het disco zwemmen", glundert hij. "Ja", voegt zijn moeder toe, "hij heeft al beloofd dat als hij later een beroemde dj is, hij zwembad Bijtelskil in zijn speech zal noemen."

En al heel snel is het weer feest voor Joris in het zwembad: volgende week vrijdag mag hij afzwemmen voor zijn A-diploma.