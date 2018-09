Frontrunners wil eigentijds evangelie brengen

WERKENDAM • Het nieuwe onderkomen van Frontrunners aan de Bolstrastraat is nog niet volledig ingericht. Maar op hun eerste conferentie van 20 tot 23 september moet alles pico bello in orde zijn. Tom de Wal (24 jaar) noemt Frontrunners geen kerk, maar wil uitgroeien tot een breed platform voor geloofstoerusting.

"Mijn ouders hebben mij christelijk opgevoed, maar ik had jaren niets met het geloof. Mijn moeder wilde dat ik catechese volgde, maar al die regeltjes! Ik vond het veel te abstract en de dominee vond de vechtsporten die ik deed maar niets. Van de preek begreep ik niets, ik vond het vooral oubollig."

"Totdat ik een tiendelige Alpha cursus voor jongeren volgde, daar mocht ik van mijn moeder heen in plaats van naar catechisatie. Dat was moderner en daar ontmoette ik andere christelijke jongeren en zo kwam ik tot geloof. Ik bezocht daarna de evangelische gemeente in Oosterhout, waar ik mijn vrouw Femke leerde kennen."

Focus op God

Vervolgens kwam hij in contact met de evangelische gemeente 'Focus op God' in Almkerk waar hij Lighthouse jongerenbijeenkomsten opzette. Vijf jaar lang deed hij het jeugdwerk, maar zette met zijn vrouw ook een online bijbelcursus op, de eerste in Nederland.

"Daardoor werd ik steeds vaker zelf gevraagd als spreker door evangelische gemeenten uit heel Nederland. Zo ontstond het idee zelf een stichting op te richten en trainingen te geven. Iets meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met onze Revive avonden in Nieuwendijk, daar komen gemiddeld zo'n tachtig mensen. Daardoor zijn we hard gegroeid en zochten we een nieuw onderkomen. We wilden graag dicht bij de snelweg zitten, zo kwamen we uit in Werkendam."

In het pand aan de Bolstrastraat is in het kantoorgedeelte plaats voor zes mensen, ook wordt een videostudio ingericht om filmpjes op te nemen. Tevens wordt in het pand een grote ontmoetingsruimte ingericht, waar maximaal 300 mensen kunnen samenkomen.

Eigentijdse manier

"Dit was onze droom, maar we hadden nooit verwacht dat die zo snel uit zou komen. Op onze eerste conferentie komen sprekers zoals Ben Kroeske, Gerard de Groot, Michiel Koelewijn en Bernard Oudhof. We hebben vier dagen achtereen enkele diensten. Bewust niet op zondagmorgen, zodat mensen hun eigen gemeente kunnen bezoeken. We zijn een jong team en trekken veel jongeren, maar iedereen is bij ons welkom."

"We willen zo min mogelijk concurreren met andere kerken, we zijn vooral een toevoeging op bestaande kerken en willen hen juist helpen. We willen vooral de jongere generatie bereiken door het evangelie op een eigentijdse manier te brengen met multimedia zoals Youtube en Facebook en moderne muziek. Zo'n kerk met een houten bank en orgelspel is vooral heel erg uit de tijd."

door Hannie Visser-Kieboom