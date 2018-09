Gender(s)Neutraal winnaar dorpsquiz

GENDEREN • In een tot een nok toe gevulde feesttent is afgelopen donderdag de finale avond gespeeld van de Genderse dorpsquiz.

Voor de zomervakantie hadden de 36 deelnemende teams al een hele avond hard gewerkt aan allerlei opdrachten en vraagstukken.

Tijdens de finale avond pakte de organisatie uit met een gevarieerd programma. Rondes met quizvragen werden afgewisseld met een terugblik op de gespeelde quizavond van 29 juni jongstleden. De getoonde filmpjes en foto's werkten goed op de lachspieren van de 500 deelnemers.

Ertepikkersband

De stemming steeg tot het hoogtepunt bij het spetterende optreden van de Ertepikkersband. Deze afvaardiging van de fanfare Excelsior bracht een gevarieerde medley ten gehore. Dat de organisatie hieraan weer allerlei vragen had verbonden, had niet ieder team gelijk in de gaten.

Aan het eind van de avond bleek dat het team 'Gender(s)Neutraal' de winnaar was van de eerste editie van de Genderse Dorpsquiz. Zij hadden met de quizavond én pubquiz een totaal van 2004 punten gescoord. Op de tweede plaats eindigde de 'Klaai-hoazen' met 1923 punten gevolgd door 'Antwoord op al oe Verhagen' met 1893 punten.

2019

De mededeling van de organisatie dat er volgend jaar weer een dorpsquiz wordt georganiseerd werd met groot gejuich ontvangen. De datum 21 juni 2019 staat inmiddels in menig agenda genoteerd.